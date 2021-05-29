Двенадцать лет назад Томас Тухель был всего лишь фанатом Пепа Гвардиолы. Семь лет назад – обычным коллегой по Бундеслиге. Полгода назад немца назначили коучем «Челси», а за последние два месяца Томас трижды схомячил кумира, причем в трех разных турнирах. Победа в Кубке Англии лишила Пепа шансов на квадропул, 3:2 в Премьер-лиге отсрочили коронацию Гвардиолы в АПЛ, а 1:0 в финале ЛЧ вознесли самого Тухеля в элитный клуб тренеров.

Прежде он гордился разве что Кубком Германии и Лигой 1, но теперь окончательно оформился в топ-коуча. Физруки выигрывают ЛЧ реже, чем раз в 20 лет (привет Ди Маттео), и Томас – явно не тот случай. Тухель стопроцентно заслужил эту чашку: он вынес и неудобнейший «Атлетико», и разыгравшийся «Реал», и лучшую команду сезона – «Сити» Гвардиолы. Самое важное, что «Челси» был круче «горожан» не только по счету, но и по продвинутой статистике: Opta насчитала у лондонцев целых 4 бигшанса при нуле у Пепа – здесь все без вопросов.

Хосеп Гвардиола и Томас Тухель приветствуют друг друга перед финалом ЛЧ-2020/21 «Манчестер Сити» – «Челси» Фото: Getty Images

Чемпионат Англии Тухель: «В матче против «Сити» Вернер пахал, как собака» 08/05/2021 В 20:47

За шесть месяцев на «Бридже» Тухель сделал «синих» самой сбалансированной группировкой Европы. «Челси» максимально эффективно разрушает, но не паркуется у штрафной – наоборот, вместо этого лондонцы крайне дерзко и непредсказуемо атакуют. Они слегка смазали финиш сезона (поражения от «Лестера» с «Виллой») и могли пролететь мимо следующей ЛЧ, но выдали сказочный финиш. Правда, нужно учесть, что Пеп в очередной раз намудрил с планом на игру.

Решение Гвардиолы проигнорить опорника объясняют желанием завладеть мячом, но это все равно странный эксперимент – естественно, решающий гол прилетел из центральной зоны. В реальности легендарные помутнения Пепа в ключевых встречах вызваны лишь сомнениями тренера в уровне собственных игроков. Характерно, что в «Барсе» Гвардиола не трогал Бускетса, Хави, Иньесту или Месси – они были безальтернативны. Зато в «Сити» вариативность и взаимозаменяемость игроков (в том числе Родри и Фернандиньо) из раза в раз провоцируют Пепа на абсурдную и незнакомую тактику – его поражения логичны.

Впрочем, Тухеля это уже волновать не должно – он принес Абрамовичу, вероятно, самый ценный трофей за все время владения «Челси». Первая АПЛ – результат бешеных инвестиций, дебютную ЛЧ лондонцы откровенно выиграли на фарте, зато теперь они бесспорно лучшие на континенте.

Романа Абрамовича регулярно ругают за частые смены коучей, но «Челси» добирался до финалов еврокубков строго после увольнений. Причем сейчас Абрамовичу было явно мучительно больно. Он сам назначил Лэмпарда и дал тренеру пару сезонов на прогресс, а потом досрочно выгнал легенду, пусть и с трогательным личным напутствием.

Фрэнка, который нескоро вернется на топ-уровень, объективно жаль, но Абрамович поступил верно. Босс вовремя рассчитался с поплывшим коучем и поверил в токсичного гика, который был известен не столько тактическими находками, сколько скандалами. Теперь это в прошлом: Абрамович, Тухель и «Челси» снова на троне. И уже в следующем сезоне Томас однозначно вернет лондонцев в битву за золото АПЛ.

Чемпионат Англии «Челси» грамотно давил «Сити». Это поможет в финале ЛЧ 08/05/2021 В 20:22