После победы «Челси» в финале Лиги чемпионов «Зенит» попал в третью корзину при жеребьевке группового этапа нового сезона. В случае успеха «Манчестер Сити» «Зенит» оказался бы в первой корзине.
Если победителем Лиги Европы и Лиги чемпионов становятся чемпионы своих стран из топ-6 рейтинга коэффициентов УЕФА, то в первую корзину Лиги чемпионов попадают чемпионы стран, занимающих седьмое и восьмое места.
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- Финал Лиги чемпионов-2021/22 состоится 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.
- «Челси» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 1:0, единственный мяч забил Кай Хаверц.
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