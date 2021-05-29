После победы «Челси» в финале Лиги чемпионов «Зенит» попал в третью корзину при жеребьевке группового этапа нового сезона. В случае успеха «Манчестер Сити» «Зенит» оказался бы в первой корзине.

Если победителем Лиги Европы и Лиги чемпионов становятся чемпионы своих стран из топ-6 рейтинга коэффициентов УЕФА, то в первую корзину Лиги чемпионов попадают чемпионы стран, занимающих седьмое и восьмое места.

Лига чемпионов УЕФА «Челси» – лучшая команда ЛЧ. Замена Лэмпарда на Тухеля гениальна ЧАС НАЗАД

Финал Лиги чемпионов-2021/22 состоится 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.

«Челси» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 1:0, единственный мяч забил Кай Хаверц.

Лига чемпионов УЕФА Защитник «Челси» сыграл рукой в штрафной. Был ли пенальти? ЧАС НАЗАД