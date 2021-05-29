На 84-й минуте Рубен Диаш застрял под прессингом «Челси». Португальский защитник не мог понять, как ему продвигать владение. Ступор Диаша стал кульминацией сложного плана Гвардиолы. Да, вы читаете об этом каждый год, но Пеп вновь перемудрил с тактикой на самый важный матч сезона.

Первый сюрприз из штаба «Манчестер Сити» прилетел с объявлением составов. Гвардиола оставил на скамейке Родри и вступил в игру без чистых опорников. На мяче Зинченко поднимался к Гюндогану и Силве, которые отыгрывали шестерок. Стерлинга и Мареза Пеп задвинул к флангам. Так «Сити» добивался численного преимущества в центре, а по краям включал изоляции, чтобы нагружать Джеймса и Чилуэлла.

Численное преимущество «Сити» в центре. Канте и Джорджиньо окружены пятью соперниками. Фото: Other Agency

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План Гвардиолы не сработал: «Сити» отстал от «Челси» по ударам (3 против 5), явным голевым моментам (0 против 2, если верить Opta) и пасам в финальные 20 метров поля (1 против 6). Причины у этого две. Первая – активные роли Рюдигера и Аспиликуэты: центрдефы Тухеля выбрасывались из первой линии на игрока, которого не успевали накрыть Канте и Джорджиньо. Вторая причина – грамотный прессинг. Вернер, Маунт и Хаверц отлично понимали, когда вступать в давление и как страховать друг друга, чтобы чужие защитники не продвинули мяч и не воспользовались большинством.

Пример умной работы в прессинге от игрока атаки. Маунт сначала сместился к Стоунзу, чтобы прервать его передачу, а затем резко рванул на линию паса от Уокера. Фото: Other Agency

Пример работы первой линии «Челси». Аспиликуэта выбросился на Зинченко, который принял мяч в средней линии. Фото: Other Agency

Еще одним преимуществом «Челси» стала игра вингбеков. Джеймс и Чилуэлл регулярно останавливали соперников один-в-один. Исключения были редкими: например, на 9-й минуте Рис упустил Стерлинга во время заброса Эдерсона. В остальном британцы выбили 9 успешных единоборств из 14 попыток.

Уверенность «Челси» развивалась и на мяче. Гол Хаверца пришел после заброса на левый фланг – инструмента, который команда Тухеля испытала еще на 17-й минуте, перед ударом Канте головой. Ассист на Кая выкатил Маунт – человек, который весь тайм улучшал атаки команды последними передачами и стал лидером матча по пасам под удар (3).

Наконец, мощную игру «Челси» закрепил защитный перфоманс Канте. Н’Голо набрал солянку из 3 успешных отборов с 3 попыток, 2 перехватов, 2 выносов и 1 блокировки. Все это французский моторчик выдал без единого фола. Основной вклад Канте пришелся на старт второго тайма, когда «Сити» активнее задвигал владение по чужой половине. С 46-й по 55-ю минуту Н’Голо успел перехватить навес со штрафного, остановить Фодена, набить отбор с перехватом и вынести из стрессовой ситуации. Обычно в системных командах вроде «Челси» сложно выделить футбольного лидера, но если учесть, как умело Канте душил «Сити» на активном отрезке, самым ценным игроком финала должен стать именно он.

Н'Голо Канте, «Челси» Фото: Getty Images

Все эти вводные задают простую картину: пока Гвардиола экспериментировал, Тухель уверенно шел за кубком. «Челси» поступательно выгрызал победы в тактическом поле. «Сити» вернулся к привычному плану только с выходом Фернандиньо: на мяче команда выстроила знакомую схему 4-2-4, но было поздно.

«Мы прошли сложных соперников, попали в финал и выиграли его. Прямо сейчас мы лучшая команда мира. Этого не отнять», – хвастался Маунт после игры. «Мы хотели засесть камнями в обуви «Сити». Каждый должен был выдать максимум, быть смелым и дерзить контратаками. Было сложно», – отметил Тухель.

Томас принял команду в статусе провального эксперимента. Молодые игроки, которых купили под молодого Лэмпарда, не могли привыкнуть к Лондону. Именно Тухель сделал из них механизированный комплекс. Именно он за полгода разбил «Атлетико» Симеоне, «Реал» Зидана и «Манчестер Сити» Гвардиолы. Именно он выиграл вторую в истории «Челси» Лигу чемпионов.

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