Главный тренер «Челси» Томас Тухель познакомился с владельцем клуба Романом Абрамовичем только после победы в Лиге чемпионов.
«Я говорил с владельцем на поле. Это был лучший момент для нашей первой встречи – или худший, ведь теперь все может стать только хуже. Мы поговорим снова, и я смогу заверить его, что останусь голодным до побед. Я голоден, будучи частью действительно амбициозного клуба и сильного коллектива, который целиком поддерживает мои взгляды на футбол», – цитирует 47-летнего Тухеля официальный сайт УЕФА.
- Тренер возглавил «Челси» в январе после увольнения из «ПСЖ». В Лондоне он сменил Фрэнка Лэмпарда.
- В финале ЛЧ «Челси» победил «Манчестер Сити» со счетом 1:0 благодаря голу Кая Хаверца.
Лига чемпионов УЕФА
Пеп опять перемудрил. Канте – лучший в финале ЛЧ
Лига чемпионов УЕФА
«Челси» – лучшая команда ЛЧ. Замена Лэмпарда на Тухеля гениальна
Чемпионат Англии
Тухель: «В матче против «Сити» Вернер пахал, как собака»