Опубликовано 30/05/2021 в 04:21 GMT | Обновлено 30/05/2021 в 04:22 GMT

Главный тренер «Челси» Томас Тухель познакомился с владельцем клуба Романом Абрамовичем только после победы в Лиге чемпионов.

«Я говорил с владельцем на поле. Это был лучший момент для нашей первой встречи – или худший, ведь теперь все может стать только хуже. Мы поговорим снова, и я смогу заверить его, что останусь голодным до побед. Я голоден, будучи частью действительно амбициозного клуба и сильного коллектива, который целиком поддерживает мои взгляды на футбол», – цитирует 47-летнего Тухеля официальный сайт УЕФА

Тренер возглавил «Челси» в январе после увольнения из «ПСЖ». В Лондоне он сменил Фрэнка Лэмпарда.

В финале ЛЧ «Челси» победил «Манчестер Сити» со счетом 1:0 благодаря голу Кая Хаверца.

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