Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Челси» в финале Лиги чемпионов.

«Сделал все возможное в плане выбора состава: попытался выбрать лучший, чтобы выиграть. Мы изо всех сил пытались сломить линии соперника в первом тайме, и второй был намного лучше. Против оборонительной структуры «Челси» было непросто. У нас были трудности с длинными забросами и вторыми мячами. В такой момент нужно вдохновение. Хотел бы сказать, что позади исключительный сезон для нас. К сожалению, мы не выиграли. Пытались, но не смогли. Будем работать усерднее.

Игра была напряженной. Впервые попав в финал Лиги чемпионов, мы сыграли хорошо, проявили смелость – особенно во втором тайме. Они сделали все и выложились. Хочу поздравить их с исключительным сезоном и игрой, показанной в финале. Всегда нужно стараться выиграть. Во втором тайме у них была одна контратака с Палисиком. Это правда хорошая команда, но мы отлично играли против них. Во втором тайме мы заслужили забить один гол, но не смогли этого сделать», – цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА

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«Сити» впервые в истории вышел в финал ЛЧ и проиграл со счетом 0:1. Победный мяч забил Кай Хаверц.

Гвардиола не выигрывает ЛЧ уже десять лет.

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