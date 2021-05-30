«Челси» выиграл Лигу чемпионов, пропустив меньше всех мячей по ходу турнира – группового этапа и матчей плей-офф.

Соперники забили лондонскому клубу только четыре раза: это удалось «Ренну», «Краснодару», «Порту» и «Реалу». До финала с таким же показателем шел «Манчестер Сити», но получил гол от Кая Хаверца.

Вратарь «Челси» Эдуар Менди – первый африканский голкипер, сыгравший в финале Лиги чемпионов.

«Красндар» сыграл с «Челси» вничью 1:1 на групповом этапе на «Стэмфорд Бридж». Автором забитого мяча стал Реми Кабелла.

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