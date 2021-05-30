Теннисные мячи Томаса Тухеля стали своеобразным мемом после победы «Челси» над «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов: сменив в лондонском клубе Фрэнка Лэмпарда, немец внедрил инновационные методики тренировок, частично заменив порядком надоевшие однообразные упражнения в тренажерном зале.

Игра в теннис здесь совершенно ни при чем. Желтые мячи предназначены для центральных защитников – на тренировках их держат в руках, чтобы избавиться от инстинктивной привычки хватать атакующих соперников в штрафной и сократить число нарушений. Еще Тухель искусственно ограничил ширину полей – все для того, чтобы отрабатывать быстрые вертикальные атаки. Наконец, тренировки на мокром поле развивают координацию футболистов – потом гораздо легче выходить на сухой газон в официальном матче.

Тренировка «Челси» перед финалом ЛЧ Фото: Getty Images

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«Сначала мы задавались вопросом, какое отношение эти вещи имеют к футболу, но быстро поняли, что они работают», – рассказывал Невен Суботич, игравший у Тухеля еще в «Боруссии».

Нынешний тренер «Челси» опирается на исследования немецкого ученого Вольфганга Шёлльхорна – создателя уникальной системы дифференциальных тренировок не только для футбола, но и других видов спорта. В 1990 году он получил степень доктора биомеханики в университете Франкфурта, в 2007-м стал профессором. Его работа о биомеханике и тренировках в легкой атлетике была отмечена несколькими национальными и международными премиями.

«Тухель – больше ученый, чем философ, – писала L'Equipe. – Он черпает вдохновение в работах профессора Вольфганга Шёлльхорна, доказавшего, что спортсменам необходимо разнообразие тренировок. Он ввел необычные упражнения: двусторонний матч с предметом в руке или жонглирование теннисными мячами».

Немецкие коллеги Томаса тоже обращаются к работам профессора. В их числе – тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, чьими методиками футбольная Европа также восхищалась. Клопп пересекался с Шёлльхороном в университете Майнца и был впечатлен исследованием о дифференциальном подходе к тренировкам. Пользуется материалами Шёлльхорна и Нико Ковач, который тренирует Головина в «Монако».

Дифференциальные тренировки – действительно революционный способ, который может возмутить консерваторов. На своем сайте Шёлльхорн так и пишет: «Это противоречит традиционной идее футбола и спорта в целом о том, что повторение – лучший метод развития атлетов».

Профессор считает, что повторения, постоянные исправления и критика приводят к тому, что игроки становятся самокритичными и меньше рискуют, а это снижает вариативность действий футболистов. Опытным путем это доказала Сара Сантос – португальская исследовательница креативности в футболе. Она разделила 40 футболистов из сборных U-13 и U-15 на две группы, и следующие пять месяцев они тренировались по-разному. Первая группа – традиционно, вторая – используя дифференциальный метод.

Результаты показали, что группа с дифференциальным подходом проявила повышенную оригинальность и универсальность действий, допустила меньше ошибок и стала лучше с точки зрения позиционного восприятия. Чем больше трудностей им создавали соперники, тем сильнее увеличивался уровень их нестандартного мышления и понимания игры.

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