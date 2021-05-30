Фирменное ускорение, после которого Александр Зинченко остался точкой на поле, обводка вратаря и чинное сопровождение мяча в сетку. Кай Хаверц убедительно и аргументировано ответил на критику после перехода в «Челси» и стал героем финала Лиги чемпионов-2020/21. Роман Абрамович теперь точно не жалеет об уплаченных «Байеру» 9 месяцев назад 81 млн евро.

После победного финала Кай признался, что 15 лет мечтал, чтобы сыграть в финале ЛЧ. Но еще четыре года назад эта мечта казалась чем-то таким же далеким, как 20 лет назад полеты на Марс. В мае 2017-го выступавший за «Байер» Хаверц напрягал извилины за школьной партой, в то время как его одноклубники наслаждались законным отпуском.

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«Я понимаю, что футбол – это не вся жизнь. Получить достойное образование не менее важно, чем положить мяч в девятку», – не по годам зрело рассуждал Кай. В мае 2017-го он сдал на отлично экзамен по немецкому, а в июне получил «хорошо» на устном экзамене по математике. В одном из интервью футболист иронично назвал такую жизнь «между Лигой чемпионов и биномиальными формулами».

Не все молодые игроки понимают важность образования. На год старший от Хаверца вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма в 18 лет пропустил выпускной экзамен в школе, чтобы сыграть на чемпионате Европы U-21. Руководство школы пошло навстречу игроку и организовало для него отдельный экзамен. Джанлуиджи забил и в этот раз – он улетел с девушкой в отпуск на Ибицу.

У Хаверца другой путь. После футбольной карьеры он мечтает стать фельдшером, вернуться в родной Аахен и жить спокойной размеренной жизнью на ферме. Кай очень любит животных, а особенно ослов.

«Звучит странно, но я с детства люблю ослов. Как-то на день рождения родители осуществили мою мечту и подарили двух ослов. Затем появился еще один осел, которого мы спасли с бойни. Я чувствую, что это мое призвание – помогать этим животным. Тема защиты животных станет для меня более важной в ближайшие несколько лет, я только делаю первые шаги», – признался Хаверц.

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