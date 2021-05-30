Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко виноват в пропущенном голе от «Челси» в финале Лиги чемпионов.

«Игра высочайшего уровня, очень мощный матч. Жаль, не удалось увидеть это вживую. Играли две команды, которые хорошо друг друга знают, поэтому был такой напряженный и сложный матч в плане тактики. Можно сказать, удача вчера была на стороне «Челси». Тренерская ли победа Тухеля? В первую очередь, это общая победа: игроков, тренера и всего клуба. Матч был совершенно равный.

В пропущенном голе есть ошибка Зинченко, хотя он хорошо играл весь матч. Саша не лучшим образом подстраховал левого центрального защитника в момент передачи на Хаверца. А в таких играх малейшая ошибка играет решающую роль», – цитирует Семина Sport24

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Единственный мяч в финале ЛЧ забил Кай Хаверц.

24-летний Зинченко провел на поле все 90 минут.

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