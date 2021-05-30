Игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко получил высокую оценку от портала WhoScored и стал лучшим в составе «горожан» в финале Лиги чемпионов. Украинский футболист провел матч целиком и получил 7 баллов из 10.

На поле Зинченко коснулся мяча 109 раз, отдал 62 точные передачи из 73 – это 85% точности. Кроме того, защитник дважды удачно обвел соперника и выиграл пять воздушных единоборств. Плюс перехват, три отбора и два успешных выноса.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан полузащитник «Челси» Кай Хаверц. Он стал автором единственного гола. Его оценка – 8,3.

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В финале Лиги чемпионов лондонский «Челси» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

«Синие» во второй раз в истории выиграли турнир, а «горожане» впервые сыграли в финале Лиги чемпионов.

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