«Манчестер Сити» заканчивал финал без ключевого игрока: Кевин де Брёйне вынужденно покинул поле после жесткого столкновения с футболистом лондонцев Антонио Рюдигером. После паса Кевин налетел на выставленное плечо защитника «Челси». Де Брёйне поднялся только с помощью медперсонала клуба.

В инстаграме Кевин рассказал о своем состоянии. У игрока диагностирован перелом костей носа и правой глазницы. Де Брёйне поделился, что чувствует себя хорошо, но все еще сильно разочарован результатом команды в финале Лиги чемпионов.

Лига чемпионов УЕФА Самый печальный момент финала – травма и слезы Де Брёйне 16 ЧАСОВ НАЗАД

В финальном матче Лиги чемпионов «Челси» переиграл «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту.

Во второй части сезона-2020/21 Кевин Де Брёйне пропустил 9 матчей (36 дней) из-за травм.

Также в финальном матче Лиги Чемпионов в составе лондонцев травму получил Тиаго Силва

Лига чемпионов УЕФА «Челси» и «Сити» – в финале ЛЧ. Их изменили тренеры по ходу сезона 05/05/2021 В 22:46