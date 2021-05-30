Младший брат Серхио Агуэро раскритиковал главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу. По мнению Маурисио дель Кастильо, испанский тренер не нуждался в легендарном нападающем.

«Гвардиоле никогда не был нужен мой брат с тех пор, как он прибыл в «Сити», – написал брат Агуэро в твиттере, а затем удалил сообщение.

На вопрос, зачем он стер пост Маурисио ответил: «Много токсичных людей, слишком много». На заявление пользователя, что он все видел, брат нападающего написал: «Отлично, я рад, что люди это видели. И напишу еще раз, если захочу».

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Серхио Агуэро покинул «Манчестер Сити» после сезона-2020/21.

В нынешнем сезоне он провел за клуб 21 матч во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал один ассист.

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