Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал о желании перейти в «Челси» и изменениях в игре монегасков.

«С приходом Ковача мы все стали играть лучше, выбрали другую схему, набрали других игроков. Все пошло. Нет мыслей о следующем шаге. Разговоры есть, но конкретных предложений нет. Хотел бы перейти в «Челси»? Это одна из самых лучших команд в мире, все видели финал. Так что да, это супертоп.

Финал вчера понравился. Классный матч. Первые 5-10 минут были тяжелые, потом команды открылись, были контратаки. «Челси» заслужил победу, создали больше моментов, забили, а потом играли от результата», – приводит слова Головина «Чемпионат».

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В финале Лиги чемпионов «Челси» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

Головин играет в «Монако» с 2018 года, когда он перешел в клуб из ЦСКА за 30 млн евро.

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