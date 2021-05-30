Над «Стэмфорд Бридж» зажглись десятки дронов в честь победы над «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.

«В самом начале представления над ночным Лондоном был дан обратный отсчет, после чего дроны стали складываться в различные фигуры. Сердце, футбольный мяч, звезды, герб клуба, фанатский шарф с годом основания «Челси» (1905) и кубок чемпионов – такой перфоманс устроил клуб для своих болельщиков.

Цифры 2012 и 2021 уже стали для «Челси» знаковыми. Конечно же, они тоже

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на небе над стадионом. Затем команда поблагодарила своих фанатов. Им были посвящены надписи «Для болельщиков», «Гордость Лондона», «Чемпионы».

Томас Тухель, приведший «синих» к триумфу, возглавил «Челси» только в январе, сменив Фрэнка Лэмпарда.

Лондонцы уже завоевывали кубок чемпионов в 2012 году, причем тогда главный тренер Роберто ди Маттео также пришел в команду по ходу сезона.

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