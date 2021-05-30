Защитник «Челси» Маркос Алонсо милейше подшутил над болельщиком лондонского клуба после победного финала Лиги чемпионов.
В томительном ожидании команды в лобби отеля поклонник «Челси» уснул в кресле – испанский футболист увидел его и принялся громко хлопать в ладоши. Проснувшийся фанат не сразу узнал человека, который стоит перед ним, Алонсо даже пришлось немного взбодрить болельщика.
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  • В финальном матче Лиги чемпионов «Челси» переиграл «Манчестер Сити» со счетом 1:0.
  • Маркос Алонсо был заявлен на игру, но на поле не вышел.
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