Защитник «Челси» Маркос Алонсо милейше подшутил над болельщиком лондонского клуба после победного финала Лиги чемпионов.
В томительном ожидании команды в лобби отеля поклонник «Челси» уснул в кресле – испанский футболист увидел его и принялся громко хлопать в ладоши. Проснувшийся фанат не сразу узнал человека, который стоит перед ним, Алонсо даже пришлось немного взбодрить болельщика.
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- В финальном матче Лиги чемпионов «Челси» переиграл «Манчестер Сити» со счетом 1:0.
- Маркос Алонсо был заявлен на игру, но на поле не вышел.
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