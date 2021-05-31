Игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко обратился к болельщикам после поражения в финале Лиги чемпионов от «Челси».

«Невозможно сейчас описать свои ощущения. Мы старались выложиться на поле по максимуму. Весь сезон мы работали как животные, но этого оказалось недостаточно. Мы вернемся сильнее! И я уверен, что «Манчестер Сити» совсем скоро выиграет этот трофей, потому что вы этого заслуживаете», – написал украинский футболист в инстаграме.

Лига чемпионов УЕФА WhoScored признал Зинченко лучшим игроком «Сити» в финале ЛЧ ВЧЕРА В 11:57

«Манчестер Сити» проиграл «Челси» со счетом 0:1.

Это был первый финал Лиги чемпионов в истории клуба.

Зинченко был признан лучшим игроком «Сити» в финале по версии WhoScored.

Лига чемпионов УЕФА Семин упрекнул Зинченко в пропущенном голе «Сити» ВЧЕРА В 09:59