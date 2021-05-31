Игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко обратился к болельщикам после поражения в финале Лиги чемпионов от «Челси».
«Невозможно сейчас описать свои ощущения. Мы старались выложиться на поле по максимуму. Весь сезон мы работали как животные, но этого оказалось недостаточно. Мы вернемся сильнее! И я уверен, что «Манчестер Сити» совсем скоро выиграет этот трофей, потому что вы этого заслуживаете», – написал украинский футболист в инстаграме.
Лига чемпионов УЕФА
WhoScored признал Зинченко лучшим игроком «Сити» в финале ЛЧ
- «Манчестер Сити» проиграл «Челси» со счетом 0:1.
- Это был первый финал Лиги чемпионов в истории клуба.
- Зинченко был признан лучшим игроком «Сити» в финале по версии WhoScored.
Лига чемпионов УЕФА
Семин упрекнул Зинченко в пропущенном голе «Сити»
Футбол
Шоу и Канселу? Или Зинченко? Лучшие крайние защи сезона