Президент УЕФА Александер Чеферин дал интервью, посвященное Европейской Суперлиге.

«Честно, мы даже не знали точно, что происходит. Иногда мы получали угрозы отделения, слитые документы проектов, но не воспринимали их всерьез.

Экс-президент Европейской ассоциации клубов Андреа Аньелли был членом нашего исполнительного комитета и регулярно уверял нас, что там не о чем беспокоиться. У тебя возникают подозрения, но когда люди из операционного офиса клянутся: «Нет-нет, это полная чушь», им тяжело не поверить.

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В этом случае протагонистов можно разделить на три категории. Андреа Аньелли – в первой. Сейчас это уже личный вопрос. Для меня этот человек больше не существует.

Думал, что мы друзья, а он врал мне, глядя в глаза, до последней минуты последнего дня. Говорил, что не о чем волноваться буквально до последнего дня, когда уже подписал документы о запуске Суперлиги», – заявил Чеферин в интервью So Foot

Европейская Суперлига объявила о старте 18 апреля 2021-го, но спустя два дня «Челси» первым сообщил о выходе из проекта. Следом за «синими» потянулись «Манчестер Сити», «МЮ», «Ливерпуль» и остальные топ-клубы.

Андреа Аньелли возглавляет «Ювентус» с 2010 года. С 2015 по 2021 гг. 45-летний бизнесмен был президентом Европейской ассоциации клубов и членом Исполнительного комитета УЕФА.

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