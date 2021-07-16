Стамбул станет местом проведения финального матча Лиги чемпионов в сезоне-2022/23, а также жеребьевок группового этапа еврокубков в 2021 и 2022 годах.

Крупнейший город Турции примет финал 2023 года вместо Мюнхена, который взамен получил финал Лиги чемпионов-2024/25. Финал 2024 года пройдет на лондонском «Уэмбли», как и планировалось, передает официальный сайт УЕФА.

Стамбул должен был принять решающий матч Лиги чемпионов-2019/20, потом ему перешел финал-2020/21. Оба раза кульминацию сезона в итоге переносили в Португалию из-за коронавируса.

Ближайший финал Лиги чемпионов – весной 2022 года – пройдет в Санкт-Петербурге.

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