УЕФА выбирает лучших игроков Лиги чемпионов сезона-2020/21. Уже известен весь список конкурирующих футболистов. На каждую из позиций тренеры и журналисты выбрали по три претендента. Специалистам было запрещено голосовать за игроков своих команд.
Имена обладателей наград объявят 26 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22 в Стамбуле.
Вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Эдуард Менди («Челси»);
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Защитники: Сесар Аспиликуэта («Челси»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антонио Рюдигер («Челси»);
Полузащитники: Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Джоржиньо («Челси»), Н'Голо Канте («Челси»);
Нападающие: Эрлинг Холлан («Боруссия» Д), Роберт Левандовский («Бавария»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
- В состав жюри вошли 32 тренера, которые выступали на групповом этапе ЛЧ и 55 журналистов из всех ассоциаций УЕФА.
- Лигу чемпионов сезона-2020/21 выиграл лондонский «Челси».
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