Президент УЕФА Александр Чеферин в резкой форме раскритиковал «Барселону», «Реал» и «Ювентус» за их желание организовать Суперлигу Европы. Он считает руководство клубов некомпетентным.
«Я ничего не имею против того, если бы они ушли. Весьма забавляет, что они хотят создать новый турнир и в то же время не отказываются играть в Лиге чемпионов в этом сезоне.
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Во всех трех клубах явно некомпетентное руководство. Это попытка убить футбол. Перес жалуется и рассказывает, что клуб может выжить только с помощью Суперлиги, а после пытается заполучить Килиана Мбаппе за 180 миллионов евро», – заявил Чеферин по информации Marca со ссылкой на Der Spiegel.
- «Реал» лидирует в чемпионате Испании после трех матчей с семью очками, «Барселона» идет четвертой с таким же количеством.
- «Ювентус» после двух матчей идет 12-м в чемпионате Италии, набрав всего одно очко.
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