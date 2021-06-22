Фольгоре Фальчано
    -
    21:00
    22.06.21
    Эльбасан Арена
    Приштина
      Лига чемпионов УЕФА • Предварительный раунд 1
      Календарь
      Перед матчем

      Фольгоре Фальчано - Приштина

      Футбол. Следите за матчем Фольгоре Фальчано – Приштина на Eurosport.ru! 22 июня 2021 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Omar Lepri или Арменд Даллку? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фольгоре Фальчано и Приштина и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Фольгоре Фальчано и Приштина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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