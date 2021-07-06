ЧФР Клуж
    -
    20:00
    06.07.21
    Стадион им. д-ра Константина Радулеску
    Борац Баня-Лука
      Лига чемпионов УЕФА • 1-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      ЧФР Клуж - Борац Баня-Лука

      Футбол. Следите за матчем ЧФР Клуж – Борац Баня-Лука на Eurosport.ru! 6 июля 2021 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ЧФР Клуж и Борац Баня-Лука и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются ЧФР Клуж и Борац Баня-Лука, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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