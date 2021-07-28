Шериф Тирасполь
    -
    20:00
    28.07.21
    Малая спортивная арена
    Алашкерт
      Лига чемпионов УЕФА • 2-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Шериф - Алашкерт

      Футбол. Следите за матчем Шериф Тирасполь – Алашкерт на Eurosport.ru! 28 июля 2021 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шериф Тирасполь и Алашкерт и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Шериф Тирасполь и Алашкерт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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