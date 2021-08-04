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Перед матчем
Спартак - Бенфика
Футбол. Следите за матчем Спартак – Бенфика на Eurosport.ru! 4 августа 2021 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Доменико Тедеско или Rui Rodrigues? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Спартак и Бенфика и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Спартак и Бенфика, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Руй Витория пока далек от максимального результата со «Спартаком». В первом туре РПЛ московская команда проиграла «Рубину», во втором – настрадалась от «Крыльев». Впереди – еще более важный этап, личный для португальского коуча. Специалист работал в «Бенфике» с 2015-го по 2019-й, а теперь столкнется с ней в первом же матче Лиги чемпионов в новой команде. Узнай, как он пройдет, из текстовой трансляции на Eurosport.ru!