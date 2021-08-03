Спарта Прага
    -
    20:00
    03.08.21
    Генерали Арена
    Монако
      Лига чемпионов УЕФА • 3-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Спарта Прага - Монако

      Футбол. Следите за матчем Спарта Прага – Монако на Eurosport.ru! 3 августа 2021 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Павел Врба или Нико Ковач? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Спарта Прага и Монако и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Спарта Прага и Монако, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      17:46 

      Салют! В сегодняшнем матче квалификации Лиги чемпионов встречаются «Спарта» из Праги и «Монако» из одноименного княжества.