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Перед матчем
Монако - Шахтер
Футбол. Следите за матчем Монако – Шахтер на Eurosport.ru! 17 августа 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Монако и Шахтер и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Монако и Шахтер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Монако» и «Шахтер» уже прошли один раунд квалификации и теперь бьются друг с другом за место в групповом этапе. Монегаски без проблем разделались с пражской «Спартой», а Александр Головин за две игры оформил 1+1. «Шахтер» же прошел «Генк». Следите за тем, как Головин выводит «Монако» в ЛЧ, в этом текстовом лайве.