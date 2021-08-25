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Перед матчем
Шахтер - Монако
Футбол. Следите за матчем Шахтер – Монако на Eurosport.ru! 25 августа 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шахтер и Монако и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Шахтер и Монако, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Монако» уступил донецкому «Шахтеру» в первом матче, но Александр Головин и компания имеют все шансы перевернуть двухматчевое противостояние в ответной встрече – надо просто забить на два больше, чем соперник. Получится ли? Узнаем совсем скоро!