РБ Лейпциг - Манчестер Сити
Футбол. Следите за матчем РБ Лейпциг – Манчестер Сити на Eurosport.ru! 7 декабря 2021 года в 20:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Ахим Байерлорцер или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу РБ Лейпциг и Манчестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются РБ Лейпциг и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Всем привет! «Манчестер Сити» Гвардиолы уже гарантировал себе первую строчку в группе А. Сможет ли «Лейпциг» дома навязать борьбу «горожанам» и отобрать у «Брюгге» путевку в Лигу Европы? Следите в онлайн-трансляции Eurosport.ru!