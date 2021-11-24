Брюгге
    -
    23:00
    24.11.21
    Ян Брейдельштадион
    РБ Лейпциг
      Лига чемпионов УЕФА • Группа А
      Групповой этап
      Перед матчем

      Брюгге - РБ Лейпциг

      Футбол. Следите за матчем Брюгге – РБ Лейпциг на Eurosport.ru! 24 ноября 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Филипп Клеман или Джесси Марш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Брюгге и РБ Лейпциг и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Брюгге и РБ Лейпциг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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