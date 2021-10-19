Брюгге - Манчестер Сити
Футбол. Следите за матчем Брюгге – Манчестер Сити на Eurosport.ru! 19 октября 2021 года в 19:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Филипп Клеман или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Брюгге и Манчестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Брюгге и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
После двух туров в группе А неожиданное положение: «Брюгге» идет выше одного из главных фаворитов всего турнира – «Манчестер Сити». Бельгийцы заработали на одно очко больше и гордо развалились на второй строчке, но после домашней игры с «горожанами» удержаться на ней будет очень сложно. Залегайте на дно в текстовом лайве на Eurosport.ru!