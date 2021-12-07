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Перед матчем
Милан - Ливерпуль
Футбол. Следите за матчем Милан – Ливерпуль на Eurosport.ru! 7 декабря 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Стефано Пьоли или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Милан и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Милан и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Милан» наконец одержал первую победу в Лиге чемпионов и накалил борьбу за второе и третье место в группе B – все решится в последнем туре. «Россонери» принимают «Ливерпуль», который уже обеспечил выход с первой строчки. В первом матче команды устроили бойню на «Энфилде». На «Джузеппе Меацца» получится точно не хуже – проверяйте в этом текстовом лайве!