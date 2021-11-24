Ливерпуль
    -
    23:00
    24.11.21
    Энфилд
    Порту
      Лига чемпионов УЕФА • Группа В
      Групповой этап
      Перед матчем

      Ливерпуль - Порту

      Футбол. Следите за матчем Ливерпуль – Порту на Eurosport.ru! 24 ноября 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Сержиу Консейсау? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Порту и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Ливерпуль и Порту, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Полина Шерстобитова
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      Клубный футбол вернулся, друзья! Вернулась и Лига чемпионов. Меня зовут Полина Шерстобитова, и вместе мы будем следить за противостоянием «Ливерпуля» и «Порту». Бросай все дела и смотри встречу только с Eurosport.ru!