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Перед матчем
Порту - Ливерпуль
Футбол. Следите за матчем Порту – Ливерпуль на Eurosport.ru! 28 сентября 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Сержиу Консейсау или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Порту и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Порту и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Ливерпуль» не без труда расправился с «Миланом» – во втором туре ждет соперник не сильно слабее. «Порту» несправедливо лишили трех очков в матче с «Атлетико», и португальцы наверняка захотят восстановить справедливость – тем более в игре с командой, которая не так давно жестоко выбила их из четвертьфинала ЛЧ.