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Перед матчем
Ливерпуль - Милан
Футбол. Следите за матчем Ливерпуль – Милан на Eurosport.ru! 15 сентября 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Стефано Пьоли? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Милан и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Ливерпуль и Милан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Милан» вклинился в групповой этап Лиги чемпионов впервые с сезона-2012/13 и сразу же нарвался на мощного соперника. «Ливерпуль» в последних четырех сезонах дважды играл в финале ЛЧ и один раз взял кубок, так что «россонери» точно будет сложно. Оцените камбэк «Милана» в этом текстовом лайве!