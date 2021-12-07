Аякс
    -
    23:00
    07.12.21
    Йохан Кройф Арена
    Спортинг Лиссабон
      Лига чемпионов УЕФА • Группа С
      Групповой этап
      Перед матчем

      Аякс - Спортинг Лиссабон

      Футбол. Следите за матчем Аякс – Спортинг Лиссабон на Eurosport.ru! 7 декабря 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эрик Тен Хаг или Рубен Аморим? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аякс и Спортинг Лиссабон и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Аякс и Спортинг Лиссабон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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