Реал Мадрид
    -
    23:00
    07.12.21
    Сантьяго Бернабеу
    Интер
      Лига чемпионов УЕФА • Группа D
      Групповой этап
      Перед матчем

      Реал Мадрид - Интер

      Футбол. Следите за матчем Реал Мадрид – Интер на Eurosport.ru! 7 декабря 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Карло Анчелотти или Симоне Индзаги? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Интер и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Реал Мадрид и Интер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Реал» и «Интер» в последнем туре разыграют первое место в группе. «Мадриду» достаточно не проиграть, миланцам нужна только победа – иначе их ждет серьезный соперник в 1/8 финала Лиги чемпионов.