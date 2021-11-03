Шериф Тирасполь
    2-ой тайм
    0
    -
    1
    23:00
    03.11.21
    Stadionul Sheriff
    Интер
    Лига чемпионов УЕФА • Группа D
    Групповой этап
    • Перерыв
    • Шериф Тирасполь
    • Интер
    • ДармианДумфрис
      45'
    • 1-ый тайм
    • Шериф Тирасполь
    • Интер
    • Дармиан
      43'
    • Addo
      35'
    Перед матчем

    Шериф - Интер

    Футбол. Следите за матчем Шериф Тирасполь – Интер на Eurosport.ru! 3 ноября 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Yuriy Vernidub или Симоне Индзаги? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шериф Тирасполь и Интер и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
    Сегодня встречаются Шериф Тирасполь и Интер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
    30
    Артем Никулин
    Главное 
     
     Удалить
    • Кристиано Да Силва Лейте
      Желтая карточкаКристиано Да Силва ЛейтеШериф ТираспольДумфрис жестко столкнулся коленом с Кристиано на фланге. Защитник молдаван получил заслуженную желтую.
      В этом матчеЖелтые карточки1Фолы1Фолы против1
    52'

    Думфрис жестко столкнулся коленом с Кристиано на фланге. Защитник молдаван получил заслуженную желтую.

    50' 

    Димарко подскользнулся на фланге и смазал подачу в штрафную. Вратарь хозяев не спит.

    49' 

    Гений тренерского цеха Юрий Вернидуб не очень доволен игрой команды. Что-то кому-то высказывает коуч на бровке.

    47' 

    «Интер» начал тайм с углового: Димарко подал на ближнюю штангу, а защитник «Шерифа» выбил мяч от греха подальше.

    • 2-ой тайм
    46'

    ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ – СМОТРИМ!

    • Дензел Думфрис
      УшелМаттео ДармианИнтерДумфрис вышел на 2-й тайм вместо Дармиана, который висел на желтой карточке.
      В этом матчеЖелтые карточки1Фолы1Мимо1Офсайды1
    • Дензел Думфрис
      ВышелДензел ДумфрисИнтер
    00:00

    Думфрис вышел на 2-й тайм вместо Дармиана, который висел на желтой карточке.

    23:47 

    «Интер» создал достаточно моментов для гола, но не везет с реализацией. «Шериф» ставит на оборону (неожиданно) и контратаки, которые пока у них не получаются.

    • Закончился 1-ый тайм
    45'

    СВИСТОК НА ПЕРЕРЫВ – ИДЕМ ОТДЫХАТЬ!

    44' 

    «Шериф» максимально креативно подошел к штрафной и вместо навеса сыграл в короткий пас. Увы, ни к чему опасному решение не привело.

    • Маттео Дармиан
      Желтая карточкаМаттео ДармианИнтерДармиан получил желтую за срыв атаки «Шерифа».
      В этом матчеЖелтые карточки1Фолы1Мимо1Офсайды1
    43'

    Дармиан получил желтую за срыв атаки «Шерифа».

    40'

    ШТАНГА!

    Лаутаро не может забить из убойной позиции, зато может как следует жахнуть издали. Мартинес попал в дальнюю штангу с 20-ти метров. Никто из миланцев не успел на добивание.

    39' 

    Барелла не удержался на ногах и лишился мяча. И такое бывает в профессиональном футболе.

    37'

    1:12 по ударам в пользу – кого же? – «Интера»! Правда, только один удар долетел до створа, но это мелочи.

    • Edmund Addo
      Желтая карточкаEdmund AddoШериф ТираспольАддо заработал стандарт для «Интера». Ди Марко готовился забить со штрафного, а по итогу не сумел даже перекинуть стенку.
      В этом матчеЖелтые карточки1Фолы3
    36'

    Аддо заработал стандарт для «Интера». Ди Марко готовился забить со штрафного, а по итогу не сумел даже перекинуть стенку.

    34'

    КАКОЙ СЕЙВ ОТ АТАНАСИАДИСА!

    Джеко облопошил защитников «Шерифа» и вышел на рандеву с вратарем. Кипер максимально сократил расстояние с Эдином и помешал боснийцу открыть счет.

    31' 

    Собственно, «Шериф» вновь показывает себя классной оборонительной командой. Минимум автобуса, максимум осмысленных контратак и действий с мячом и без него.

    30'

    МОМЕНТ!

    «Интер» подал на Лаутаро в штрафной, тот снова ударил мимо створа. На добивании на линии штрафной оказался Дармиан, тот обводящим ударом целил в сетку ворот, но слегка промазал.

    28'

    «Шериф» справился с давлением «Интера» при угловом. Лаутаро дважды бил с острого угла, но не сумел поразить ворота.

    27'

    60% в пользу «Интера». А по ощущениям все 90%

    26' 

    Джеко скинул мяч в штрафной в ноги Ди Марко, но латералю было трудно сориентировать и пробить – слишком плотно с ним играли молдаване.

    23' 

    «Интер» уже создал немало моментов и по логике уже должен был забить. Один промах Лаутаро чего стоит. Но не стоит списывать хозяев со счетов!

    20'

    Джеко пробил из-за штрафной после скидки от Мартинеса, но кругляш прошел мимо створа.

    19'

    «Интер» подал угловой на дальнюю штангу, где ее в гордом одиночестве сторожил Джеко. Босниец пробил по мячу, но попал в штангу.

    18'

    «Интер» был близок к голу! Кристиано чуть не внес мяч в свои же ворота, а еще кто-то дал по лицу Бастони.

    17' 

    Коловос наступил на ногу Барелле во время борьбы за мяч, но арбитр закрыл глаза и простил хавбека. Желтой не будет, зато будет опасный стандарт от миланцев!

    15'

    Хорошая подача от Бареллы!

    Навесная передача дошла в центр штрафной к Мартинесу. Аргентинец подпрыгнул и головой пробил по воротам. Не хватило точности и попадания в створ.

    13'

    Опасный дальний удар от Брозовича!

    Мяч после прострела Лаутаро отскочил в опорную к Марцело. Хорват пробил по воротам, но попал в защитника.

    11' 

    Прекраснейшая атака «Шерифа». Могла быть!

    Хозяева побежали в контратаку, но Яхшибоев немного застопорил эпизод, перехватив диагональный у Траоре. В итоге все завершилось не самым удачным навесом от Фернандо.

    9' 

    МОМЕНТИЩЕ!

    «Интер» здорово комбинировал в штрафной молдаван и на блюдечке принес Мартинесу мячик во вратарскую. Аргентинцу осталось только попасть в створ, ведь вратарь уже был отыгран, но форвард махнул мимо мяча.

    8' 

    Ди Марко неудачно отыгрался в стеночку с Бареллой – мяч улетел в аут.

    6'

    Дальний удар от Адама Траоре (да, еще одного). Вингер с правого фланга сместился в центр и пробил издали – сильно выше створа.

    5'

    Первый момент за «Шерифом»!

    Кастаньеда с фланга подал во вратарскую, где Яхшибоев головой махнул мимо створа.

    4' 

    «Шериф» не щадит гостей: Кастаньеда уложил Де Врея рядом со своей штрафной. Опасный стандарт у миланцев.

    3' 

    Видалю крепко досталось по ногам в центре поля от Аддо. Ганского футболиста не удосужились наградить желтой карточкой.

    1'

    Первое заметное действие «Интера» – офсайд Ди Марко.

    • 1-ый тайм
    1'

    МАТЧ НАЧАЛСЯ – ПОЕХАЛИ!

    22:59 

    Молдавская публика неожиданно громко встретила турнирный гимн. Болельщиков не забалуешь еврокубками – это точно.

    22:58 

    Игроки вышли на поле в ожидании легендарного лигочемпионского гимна!

    22:55 

    Команда Симоне Индзаги занимает 3-е место в Серии А и отстает от лидирующих соседей на 7 очков. «Интер» любит делить очки с середняками, из-за чего выступает не так ярко, как в прошлом сезоне.

    22:52 

    Во внутреннем чемпионате «Шериф» занимает 3-е место и уступает лидеру на 3 очка. Правда, клуб провел только 12 матчей из 16, поэтому отрыв от конкурентов вполне объясним.

    22:49 

    «Шериф» пока что красуется на 2-й позиции в группе D, но вполне может уступить зону выхода плей-офф «Интеру», если проиграет. А в теории может сбросить «Реал» с пьедестала и вернуть 1-е место. Посмотрим.

    22:45 

    Найти информацию о стартовом составе «Шерифа» – та еще задачка. Но ваш покорный слуга справился. Молдавский Криштиано и тамбовский Тилль готовы уничтожать миланцев.

    22:41 

    Стартовый состав миланцев: Джеко и Лаутаро на острие, Видаль цементирует центр поля.

    22:37 

    Всем привет! Великий и ужасный «Шериф» идет мстить миланскому «Интеру» за поражение в прошлом туре ЛЧ. Комментировать игру будет Артем Никулин.

     

    «Интер» твердо намерен спустя 3 сезона попасть в плей-офф ЛЧ. Для этого необходимо обыгрывать сенсационный «Шериф». Следим за противостоянием на Eurosport.ru!