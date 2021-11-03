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- Перерыв
- ДармианДумфрис45'
- 1-ый тайм
- Дармиан43'
- Addo35'
Перед матчем
Шериф - Интер
Футбол. Следите за матчем Шериф Тирасполь – Интер на Eurosport.ru! 3 ноября 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Yuriy Vernidub или Симоне Индзаги? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шериф Тирасполь и Интер и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Шериф Тирасполь и Интер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
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Думфрис жестко столкнулся коленом с Кристиано на фланге. Защитник молдаван получил заслуженную желтую.
Димарко подскользнулся на фланге и смазал подачу в штрафную. Вратарь хозяев не спит.
Гений тренерского цеха Юрий Вернидуб не очень доволен игрой команды. Что-то кому-то высказывает коуч на бровке.
«Интер» начал тайм с углового: Димарко подал на ближнюю штангу, а защитник «Шерифа» выбил мяч от греха подальше.
ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ – СМОТРИМ!
Думфрис вышел на 2-й тайм вместо Дармиана, который висел на желтой карточке.
«Интер» создал достаточно моментов для гола, но не везет с реализацией. «Шериф» ставит на оборону (неожиданно) и контратаки, которые пока у них не получаются.
СВИСТОК НА ПЕРЕРЫВ – ИДЕМ ОТДЫХАТЬ!
«Шериф» максимально креативно подошел к штрафной и вместо навеса сыграл в короткий пас. Увы, ни к чему опасному решение не привело.
Дармиан получил желтую за срыв атаки «Шерифа».
ШТАНГА!
Лаутаро не может забить из убойной позиции, зато может как следует жахнуть издали. Мартинес попал в дальнюю штангу с 20-ти метров. Никто из миланцев не успел на добивание.
Барелла не удержался на ногах и лишился мяча. И такое бывает в профессиональном футболе.
1:12 по ударам в пользу – кого же? – «Интера»! Правда, только один удар долетел до створа, но это мелочи.
Аддо заработал стандарт для «Интера». Ди Марко готовился забить со штрафного, а по итогу не сумел даже перекинуть стенку.
КАКОЙ СЕЙВ ОТ АТАНАСИАДИСА!
Джеко облопошил защитников «Шерифа» и вышел на рандеву с вратарем. Кипер максимально сократил расстояние с Эдином и помешал боснийцу открыть счет.
Собственно, «Шериф» вновь показывает себя классной оборонительной командой. Минимум автобуса, максимум осмысленных контратак и действий с мячом и без него.
МОМЕНТ!
«Интер» подал на Лаутаро в штрафной, тот снова ударил мимо створа. На добивании на линии штрафной оказался Дармиан, тот обводящим ударом целил в сетку ворот, но слегка промазал.
«Шериф» справился с давлением «Интера» при угловом. Лаутаро дважды бил с острого угла, но не сумел поразить ворота.
60% в пользу «Интера». А по ощущениям все 90%
Джеко скинул мяч в штрафной в ноги Ди Марко, но латералю было трудно сориентировать и пробить – слишком плотно с ним играли молдаване.
«Интер» уже создал немало моментов и по логике уже должен был забить. Один промах Лаутаро чего стоит. Но не стоит списывать хозяев со счетов!
Джеко пробил из-за штрафной после скидки от Мартинеса, но кругляш прошел мимо створа.
«Интер» подал угловой на дальнюю штангу, где ее в гордом одиночестве сторожил Джеко. Босниец пробил по мячу, но попал в штангу.
«Интер» был близок к голу! Кристиано чуть не внес мяч в свои же ворота, а еще кто-то дал по лицу Бастони.
Коловос наступил на ногу Барелле во время борьбы за мяч, но арбитр закрыл глаза и простил хавбека. Желтой не будет, зато будет опасный стандарт от миланцев!
Хорошая подача от Бареллы!
Навесная передача дошла в центр штрафной к Мартинесу. Аргентинец подпрыгнул и головой пробил по воротам. Не хватило точности и попадания в створ.
Опасный дальний удар от Брозовича!
Мяч после прострела Лаутаро отскочил в опорную к Марцело. Хорват пробил по воротам, но попал в защитника.
Прекраснейшая атака «Шерифа». Могла быть!
Хозяева побежали в контратаку, но Яхшибоев немного застопорил эпизод, перехватив диагональный у Траоре. В итоге все завершилось не самым удачным навесом от Фернандо.
МОМЕНТИЩЕ!
«Интер» здорово комбинировал в штрафной молдаван и на блюдечке принес Мартинесу мячик во вратарскую. Аргентинцу осталось только попасть в створ, ведь вратарь уже был отыгран, но форвард махнул мимо мяча.
Ди Марко неудачно отыгрался в стеночку с Бареллой – мяч улетел в аут.
Дальний удар от Адама Траоре (да, еще одного). Вингер с правого фланга сместился в центр и пробил издали – сильно выше створа.
Первый момент за «Шерифом»!
Кастаньеда с фланга подал во вратарскую, где Яхшибоев головой махнул мимо створа.
«Шериф» не щадит гостей: Кастаньеда уложил Де Врея рядом со своей штрафной. Опасный стандарт у миланцев.
Видалю крепко досталось по ногам в центре поля от Аддо. Ганского футболиста не удосужились наградить желтой карточкой.
Первое заметное действие «Интера» – офсайд Ди Марко.
МАТЧ НАЧАЛСЯ – ПОЕХАЛИ!
Молдавская публика неожиданно громко встретила турнирный гимн. Болельщиков не забалуешь еврокубками – это точно.
Игроки вышли на поле в ожидании легендарного лигочемпионского гимна!
Команда Симоне Индзаги занимает 3-е место в Серии А и отстает от лидирующих соседей на 7 очков. «Интер» любит делить очки с середняками, из-за чего выступает не так ярко, как в прошлом сезоне.
Во внутреннем чемпионате «Шериф» занимает 3-е место и уступает лидеру на 3 очка. Правда, клуб провел только 12 матчей из 16, поэтому отрыв от конкурентов вполне объясним.
«Шериф» пока что красуется на 2-й позиции в группе D, но вполне может уступить зону выхода плей-офф «Интеру», если проиграет. А в теории может сбросить «Реал» с пьедестала и вернуть 1-е место. Посмотрим.
Найти информацию о стартовом составе «Шерифа» – та еще задачка. Но ваш покорный слуга справился. Молдавский Криштиано и тамбовский Тилль готовы уничтожать миланцев.
Стартовый состав миланцев: Джеко и Лаутаро на острие, Видаль цементирует центр поля.
Всем привет! Великий и ужасный «Шериф» идет мстить миланскому «Интеру» за поражение в прошлом туре ЛЧ. Комментировать игру будет Артем Никулин.
«Интер» твердо намерен спустя 3 сезона попасть в плей-офф ЛЧ. Для этого необходимо обыгрывать сенсационный «Шериф». Следим за противостоянием на Eurosport.ru!