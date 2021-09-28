Шахтер
    -
    19:45
    28.09.21
    Олимпийский
    Интер
      Лига чемпионов УЕФА • Группа D
      Групповой этап
      Перед матчем

      Шахтер - Интер

      Футбол. Следите за матчем Шахтер – Интер на Eurosport.ru! 28 сентября 2021 года в 19:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шахтер и Интер и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Шахтер и Интер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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