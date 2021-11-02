Бавария - Бенфика
Футбол. Следите за матчем Бавария Мюнхен – Бенфика на Eurosport.ru! 2 ноября 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Юлиан Нагельсманн или Rui Rodrigues? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бавария Мюнхен и Бенфика и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Бавария Мюнхен и Бенфика, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Роберт Левандовский продолжает уничтожать за «Баварию»: 19 голов в 15 матчах сезона. Но «Бенфика» настроена решительно – чтобы оставить «Барсу» без плей-офф, необходимо обыгрывать «баварскую машину». С нетерпением ждем результативного футбика вместе с Eurosport.ru.