Бенфика - Бавария
Футбол. Следите за матчем Бенфика – Бавария Мюнхен на Eurosport.ru! 20 октября 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Rui Rodrigues или Юлиан Нагельсманн? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бенфика и Бавария Мюнхен и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Бенфика и Бавария Мюнхен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
«Баварии» нужны очки для досрочной победы в группе, Левандовскому – голы для новых пойнтов в борьбе за «Золотой мяч». Напротив – жгучая «Бенфика», прошедшая испытание великим «Спартаком». Давай же вместе посмотрим этот волнующий матч – конечно, с Eurosport.ru.