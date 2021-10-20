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Перед матчем
Барселона - Динамо Киев
Футбол. Следите за матчем Барселона – Динамо Киев на Eurosport.ru! 20 октября 2021 года в 19:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Роналд Куман или Мирча Луческу? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Динамо Киев и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Барселона и Динамо Киев, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Барселона» стартовала в Лиге чемпионов с двух унижений по 0:3 от «Баварии» и «Бенфики» и разложилась на последнем месте в группе Е. Теперь на очереди стоит поражение от киевского «Динамо», которое сыграло с португальцами вничью, а следовательно – сильнее «Барселоны». Проверяйте эту логику в текстовом лайве на Eurosport.ru!