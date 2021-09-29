Бенфика
    -
    22:00
    29.09.21
    Эстадио да Луж
    Барселона
      Лига чемпионов УЕФА • Группа E
      Групповой этап
      Перед матчем

      Бенфика - Барселона

      Футбол. Следите за матчем Бенфика – Барселона на Eurosport.ru! 29 сентября 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Rui Rodrigues или Роналд Куман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бенфика и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Бенфика и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Никулин
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      «Барселона» переживате не самые лучшие времена. И «Бенфика» намерена воспользоваться слабостью каталонцев и одолеть их на домашнем стадионе. Получится ли? Узнаете на Eurosport.ru!