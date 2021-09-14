Барселона - Бавария
Футбол. Следите за матчем Барселона – Бавария Мюнхен на Eurosport.ru! 14 сентября 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Роналд Куман или Ханс-Дитер Флик? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Бавария Мюнхен и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Барселона и Бавария Мюнхен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Барселона» и «Бавария» относятся к фаворитам всей Лиги чемпионов и встречаются друг с другом уже в первом туре группового этапа. Следите за каталонцами без Лео Месси в ЛЧ в этой текстовой трансляции!