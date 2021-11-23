Вильярреал
    -
    20:45
    23.11.21
    Эстадио де ла Серамика
    Манчестер Юнайтед
      Лига чемпионов УЕФА • Группа F
      Групповой этап
      Перед матчем

      Вильярреал - Манчестер Юнайтед

      Футбол. Следите за матчем Вильярреал – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! 23 ноября 2021 года в 20:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Унаи Эмери или Майкл Кэррик? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вильярреал и Манчестер Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Вильярреал и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Никулин
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      «Манчестер Юнайтед» продолжает ожесточенную битву за выход в плей-офф ЛЧ. На очереди грозный «Вильярреал», который прибил англичан в прошлом финале ЛЕ. Следим за событиями на Eurosport.ru