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Перед матчем
Зенит - Челси
Футбол. Следите за матчем Зенит – Челси на Eurosport.ru! 8 декабря 2021 года в 20:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Сергей Семак или Томас Тухель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Зенит и Челси и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Зенит и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Зенит» в противостоянии с «Мальмё» вымучил третью строчку в группе H, но точно лишился шансов на борьбу за плей-офф Лиги чемпионов. А вот у «Челси» ситуация острая: для первого места необходима победа над питерцами. Наблюдай, как разрушаются мечты «синих» на лидерство, в этом текстовом лайве!