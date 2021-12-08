Зенит
    -
    20:45
    08.12.21
    Газпром Арена
    Челси
      Лига чемпионов УЕФА • Группа H
      Групповой этап
      Перед матчем

      Зенит - Челси

      Футбол. Следите за матчем Зенит – Челси на Eurosport.ru! 8 декабря 2021 года в 20:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сергей Семак или Томас Тухель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Зенит и Челси и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Зенит и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Кутейников
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      «Зенит» в противостоянии с «Мальмё» вымучил третью строчку в группе H, но точно лишился шансов на борьбу за плей-офф Лиги чемпионов. А вот у «Челси» ситуация острая: для первого места необходима победа над питерцами. Наблюдай, как разрушаются мечты «синих» на лидерство, в этом текстовом лайве!