Мальмё
    -
    23:00
    23.11.21
    Eleda Stadion
    Зенит
      Лига чемпионов УЕФА • Группа H
      Групповой этап
      Перед матчем

      Мальмё - Зенит

      Футбол. Следите за матчем Мальмё – Зенит на Eurosport.ru! 23 ноября 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Йон-Даль Томассон или Сергей Семак? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мальмё и Зенит и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Мальмё и Зенит, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Кутейников
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      «Зенит» уже вряд ли заскочит в плей-офф Лиги чемпионов, но вполне может ворваться в постсезон Лиги Европы. Для этого надо не проиграть «Мальмё» на выезде. Дома питерцы разорвали шведов 4:0. Следи, как «Зенит» открывает евровесну, в этом текстовом лайве!