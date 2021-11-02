Мальмё
    -
    20:45
    02.11.21
    Eleda Stadion
    Челси
      Лига чемпионов УЕФА • Группа H
      Групповой этап
      Перед матчем

      Мальмё - Челси

      Футбол. Следите за матчем Мальмё – Челси на Eurosport.ru! 2 ноября 2021 года в 20:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Йон-Даль Томассон или Томас Тухель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мальмё и Челси и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Мальмё и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Кутейников
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      «Мальмё» – пока что главный андердог Лиги чемпионов. Шведы проиграли три первых тура, ни разу не забили и в общей сложности пропустили 11 мячей. Что уж говорить, если их разгромил даже «Зенит». Теперь родная команда Златана Ибрагимовича принимает «Челси». Смотри на новый разгром в этом текстовом лайве!