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Перед матчем
Зенит - Ювентус
Футбол. Следите за матчем Зенит – Ювентус на Eurosport.ru! 20 октября 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Сергей Семак или Массимилиано Аллегри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Зенит и Ювентус и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Зенит и Ювентус, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Зенит» начал розыгрыш Лиги чемпионов успешнее, чем закончил предыдущий. У петербуржцев уже есть одна победа, но ансамбль Сергея Семака точно заслуживает большего. «Ювентус» – отличная возможность взорвать инфополе сенсационной победой и забронировать третье место в группе. Следите за игрой в этом текстовом лайве!