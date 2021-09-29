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Перед матчем
Ювентус - Челси
Футбол. Следите за матчем Ювентус – Челси на Eurosport.ru! 29 сентября 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Андреа Пирло или Томас Тухель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ювентус и Челси и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Ювентус и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Ювентус» без Роналду выступает еще хуже, чем «Спартак» без Тедеско. Однако в Лиге чемпионов «старая синьора» стартовала с разгрома «Мальмё». Может, у итальянцев хватит сил справиться и с «Челси»? Следи за битвой конкурентов «Зенита» за первое место в группе в этом текстовом лайве!