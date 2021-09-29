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Перед матчем
Зенит - Мальмё
Футбол. Следите за матчем Зенит – Мальмё на Eurosport.ru! 29 сентября 2021 года в 19:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Сергей Семак или Йон-Даль Томассон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Зенит и Мальмё и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Зенит и Мальмё, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Мальмё» – единственный шанс «Зенита» зацепиться за очки в этой Лиге чемпионов. Чемпион России имеет возможность вырвать первые три балла в ЛЧ с ноября 2019-го, если найдет силы справится с родной командой Златана Ибрагимовича. Следи за попыткой «Зенита» в этом текстовом лайве!